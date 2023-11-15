Cem Küçük isim emekli maaşı zammını açıkladı

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen yazar Cem Küçük, milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği maaş zammı için son kulis bilgisini vererek masadaki zam oranını açıkladı.

Milyonlarca emekli, gözünü Ocak 2024’te yapılacak olan emekli zammına çevrildi. Zamma kısa bir süre kala Gazeteci Cem Küçük, emekliye yapılacak zammı açıkladı.

Küçük, yaptığı hesaplamayla emekli maaşına bu sefer kök ücrete de yapılacak bir zamla ve enflasyon farkı + refah payı eklenerek %50'nin üzerinde bir zam yapılacağını işaret etti.

Küçük'ün dediği gibi kök ücrete zam, enflasyon payı ve refah payı eklenen bir zam yapıldığında 7.500 TL'nin üzerine 3.750 TL eklenecek ve 11.250 TL olacak.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Küçük şunları söyledi:

"Temmuz ayında yapılan %25’lik zamla hayal kırıklığına uğrayan emekliler gözünü yeni yılda yapılacak zamma çevirdi. Kök maaş arttırılacak böylece 7,500 TL olan en düşük emekli aylığı da yükseltilecek. Enflasyon farkı ile refah payı eklendiğinde emekliye yapılacak olan zam % 50’yi bulacak."