Emekli ve memura seçim öncesi bir zam müjdesi daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs olarak açıkladığı 2023 seçimleri öncesinde AK Parti iktidarı memur ve emeklilere bir ara zam müjdesine daha hazırlanıyor.

Seçim tarihinin netleşmesi ile hükümetin oy toplamak için attığı adımlara her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor.

Ocak ayının ilk haftasında da memur ve emekliler için yapılacak zam yüzde 25 olarak duyurulmuş, tepkilerin ardından Erdoğan tarafından memur ve emekli zammı yüzde 30'a çıkarılmıştı.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2023 genel seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu.Bugün de 10 Mart'ta kararı imzalayarak 60 günlük seçim sürecini başlatacağını ilan etti.

SEÇİM ÖNCESİ YENİ ZAM YOLDA

Türkiye'de günden güne yükselen fiyatlar, hayat pahalılığı ve enflasyon gibi sorunlar altında seçime gidecek olan AK Parti'nin ise yeni planı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücrete ek zam yapılabileceğinin sinyalini Aralık ayında verirken, Ankara kulislerinde konuşulan zam oranı sızdı.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç'in "İkramiye ve maaşlara seçim zammı!" başlıklı yazısında aktardığına göre Ankara'da konuşulan 'ham bilgi' şu şekilde:

"Emeklilerin halen 1100 lira olan ikramiyeleri 2 bin 500-3 bin lira aralığında bir rakama yükseltilecek. Asgari ücrete yüzde 10, emeklilere yüzde 10-20 arasında ek zam yapılacak.

ZAM ORANLARI ENFLASYONA GÖRE ARTACAK

Bugünkü ekonomik şartlar çerçevesinde oluşan zam oranları, geçen yıl olduğu gibi yüksek enflasyon karşısında daha da yukarıya çıkarılabilir. Bütün seçim anketlerinde Millet İttifakı'nın gerisinde kalan Erdoğan'ın, seçim öncesi son kozunu maaşlara yapılacak zam ile oynaması bekleniyor.

EYT MAAŞI HESAPLAMA 2023

Bildiğiniz üzere maaşlar 4A, 4B vE 4C dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu kapsamda EYT'liden talep edilenler ise uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap web sayfası üzerinden paylaşılıyor. 4A maaş hesaplaması yapmak için sizden istenen bilgiler arasında, T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi bilgileri var. Bu bilgileri doldurduktan sonra 'Sorgula' butonuna tıklayınca emeklilik hesaplaması gerçekleştiriliyor.

uyg.sgk.gov.tr web sayfasında 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına gidip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu girilince emeklilik hesaplaması gerçekleştirilebiliyor.

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ web sitesine girip 4C üzerinden emekli olacak vatandaşlar için Doğum tarihi, Cinsiyet, 4A çalışma süresi Başlangıç ve bitiş tarihi bilgilerini girmelerini yeterli oluyor. Hizmet cinsini belirledikte sonra aşağıdaki kısımda yer alan hesapla butonuna tıklanıyor ve emeklilik hesaplaması gerçekleştiriliyor.

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