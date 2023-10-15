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Emeklilere 5 bin TL ikramiye ve Airbnb düzenlemesi Meclis'e geliyor

Emeklilere 5 bin TL ikramiye ve Airbnb düzenlemesi Meclis'e geliyor
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TBMM bu hafta, 2024 yılı merkezi bütçesi, Irak ve Suriye tezkereleri, emeklilere 5 bin lira ödemesi ve Airbnb düzenlemesine yönelik kanun teklifi için mesai yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bu haftaki programı, ekonomi ağırlıklı çalışmalarla geçecek.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın hazırladığı, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12'nci Kalkınma Planı, 16 Ekim Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, plan ile ilgili 17 Ekim Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapacak. 2024 yılı merkezi yönetim bütçesini içeren kanun teklifi, 17 Ekim Salı günü Meclis'e sunulacak.

DHA'da yer alan habere göre, bütçe teklifi görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın 20 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumla başlayacak. Genel Kurul'da çalışmayan emeklilere tek seferliğine 5 bin lira Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödenmesini de içeren Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

TBMM Genel Kurulu'nda ayrıca Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev sürelerinin 2 yıl uzatılmalarını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ele alınacak. Salı ve çarşamba günü gerçekleştirilecek grup toplantılarında ise parti liderleri, gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Etiketler tbmm meclis düzenleme 5 bin tl ek ikramiye
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