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Emeklilik borçlanmalarında süre değişiyor

Emeklilik borçlanmalarında süre değişiyor
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İktidar ortağı MHP'nin TBMM'ye verdiği teklifle çalışanlara emeklilik hakkı için tanınan "borçlanma" sürelerinin değiştirilmesi ön görülüyor. Teklif TBMM'de kabul edilirse kadın çalışanlarda doğum borçlanmalarında süreler değişecek.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, kadınların işe giriş öncesi doğumlarını emeklilik sürelerine yansıtabilmeleri için borçlanma hakkı getirilmesini önerdi. Şanlıtürk, TBMM'deki konuşmasında bu düzenlemenin kadınların emeklilik sürelerini olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, TBMM'de yaptığı konuşmada, kadınların işe başlamadan önce gerçekleştirdikleri doğumların da emeklilik haklarını etkileyecek şekilde borçlanma yoluyla hesaba katılmasını önerdi.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, erkeklerin askerlik sürelerini borçlanırken zaman kısıtlaması olmadığını, ancak kadınların sadece işe giriş tarihinden sonraki doğumları için borçlanabildiğini ifade ederek, bu durumun kadınların sigorta başlangıcından önce yaptıkları doğumlar için de borçlanma hakkının yasal olarak düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

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