İktidarın emekliye ''zamsız'' çözümü belli oldu: Bölgesel destek geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2024 yılı emekli yılı olacak" demesine rağmen yapılan zamların memnun etmediği milyonlarca emekli için ek zamlar bütçeye takılınca iktidarın yeni planı ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "15-20 gün içinde açıklayacağız" dediği düzenlemenin "emekliye bölgesel destek" olduğu belli olurken düzenlemenin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Emekli maaşı Temmuz ayında bir kez daha 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ancak seyyanen zam konusu emeklinin gündeminden düşmüyor. Temmuz öncesi herhangi bir zam yapılmayacağı kulislere yansırken, hayat pahalılığı karşısında emekliyi korumak için yeni birtakım önlemlerin hazırlığına başlandığı öğrenildi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, en düşük emekli maaşı alan emekliye destek için yeni formül aranıyor. Bu kapsamda Aile Bakanlığı tarafından yürütülen yeni bir çalışma var. En düşük emekli maaşı 10 bin TL alan emekliler için sosyal destek kapsamında ‘bölgesel destek’ formülü üzerinde çalışılıyor.

CNN Türk'ün aktardığına göre, çalışma kapsamında en düşük emekli maaşı 10 bin lira kriteri olacak. Yani hane geliri 10 bin lira olan emeklilere destek verilecek. Emeklilere nakdi olarak yakıt, doğalgaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılması da değerlendiriliyor. Verilecek destekte kriter bölgelerin ihtiyaçları olacak.

AK Partili kaynaklar, çalışmada büyükşehirlerdeki barınma sorununa dikkat çekti. Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira yardımı üzerinde çalışıldığını ifade etti. Emeklilere hane bazlı ek gelir desteğinin sağlanması kapsamında bütçenin Aile Bakanlığı sosyal yardımlar fonundan sağlanması hedefleniyor. Düzenlemeden yaralanacak emeklilerin, emekli aylığı dışında bir gelirinin olmaması gelirinin 10 bin TL'yi geçmemesi ve kirada oturması şartı aranacak.

Bakan Işıkhan: Emekliye desteği 15-20 gün içinde açıklayacağız

Bakan Işıkhan emekli destek paketi için tarihi de açıkladı. Işıkhan, “Emekliler Yılı ile ilgili olarak birçok bakanlıkla, özel sektör kuruluşuyla şu an protokollerimizi gerçekleştiriyoruz. Yavaş yavaş belli bir noktaya geldik. Yakın zaman içerisinde basın mensuplarını davet edeceğiz ve bir lansman gerçekleştireceğiz” derken, “Somut bir şey olmadığı sürece paylaşmam etik olmaz diye düşünüyorum ama 15-20 gün içinde, elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek psikolojik, sosyal, ekonomik ve sağlık anlamındaki hizmetlerimizi, onların refahını artırma yönündeki her çalışmamızı paylaşacağız” ifadelerini kullandı.