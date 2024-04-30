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Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtlarını açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 34. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
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Yayınlanan VAR kayıtlarında çok konuşulan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı kırmızı kart pozisyonu da yer aldı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ

Pol van Boekel: Volkan, sana potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.Pol van Boekel: Bileğin burkulduğunu göreceksin. Bileğe bak.

Volkan Bayarslan: Bu görüntü benim için yeterli tamam. Net kırmızı kart.

 

Etiketler Fenerbahçe Beşiktaş derbisi süper lig var kayıtları
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