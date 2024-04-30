Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtlarını açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 34. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

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Yayınlanan VAR kayıtlarında çok konuşulan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı kırmızı kart pozisyonu da yer aldı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ

Pol van Boekel: Volkan, sana potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.Pol van Boekel: Bileğin burkulduğunu göreceksin. Bileğe bak.

Volkan Bayarslan: Bu görüntü benim için yeterli tamam. Net kırmızı kart.