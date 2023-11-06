İşte 2024 yılı zamlı asgari ücret için masadaki son rakam

2024 yılı için geri sayım sürerken milyonlarca çalışanın da merakla beklediği asgari ücret zammı için masadaki son rakam ortaya çıktı.

Asgari ücrete yapılacak zam, sadece asgari ücretle çalışanları değil; işvereni, Genel Sağlık Sigortalıları, isteğe bağlı sigorta ödeyenleri, işsizlik maaşı alanları da ilgilendiriyor. Bu artış özel sektör ve kamu çalışanlarının da yeni yıl zammında belirleyici oluyor.

Asgari ücret ise bir insanın en temel ihtiyacı olan yiyecek, giyecek, barınma, ısınma gibi ihtiyaçları için ödenen en düşük ücret olarak kabul ediliyor.

Bu rakam, işçi, işveren ve hükümetin temsil edildiği Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirleniyor. Milyonlar asgari ücrete yapılacak artışı merakla beklerken, komisyon ise aralık ayı başında toplanacak.

15 bin liranın üzerine işaret ediliyor

Komisyon toplantılarında, satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranındaki artış, asgari ücrete yapılacak zamda belirleyici oluyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 65 yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor. Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa yeni asgari ücret net 15 bin 735 lira olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" sözleri de enflasyonun altında bir artış yapılmayacağına işaret ediyor.

Buna göre asgari ücrette genel beklenti şu an yüzde 40-50 aralığında. Bu kapsamda artış yüzde 40 olursa yeni asgari ücret 4 bin 560 lira artışla 15 bin 962 liraya, yüzde 50 olursa da 17 bin 103 liraya çıkacak.