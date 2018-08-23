İşyerinde motivasyonu artıran etkinlikler...

Çalışanlar için günün büyük bir kısmını geçirdikleri işyerlerinde motivasyonlarının yüksek olması oldukça önemli. İşte motivasyonu artıran etkinlikler...

Bir işyerinde verimliliğin yüksek olabilmesi için şirket içi ve çalışan uyumunun en üst düzeyde olması gerekiyor. Çalışanların mutlu olması demek, şirketin daha iyi noktalara gelmesi demek olduğu için patronların bu noktada üzerinde düşünmesi gereken unsurlar var. Bunların ilki de iş yerinde motivasyonu artıracak etkinlikler düzenlemek. İşte onlardan bazıları...

Klasik Müzik Bir Motivasyon Kaynağı

Klasik müziğin yaratıcılık ve verimlilik konusundaki katkıları, yapılan çeşitli araştırmalarla artık kanıtlanmış durumda. İş yaşamının yoğun stresinden bir an olsun uzaklaşmak için yapacağınız etkinlikler arasında klasik müzik dinletisi yer alabilir. Bunun yanı sıra ofiste, plazada kısacası üretimin olduğu yerde fonda ya da koridorda yapılacak seçkin dinletiler, çalışanların kendisini iyi hissetmesine yardımcı olacaktır. Bunun yanında enstrümantal caz, funk, blues gibi müzik türleri de iş alanının temalarında yer alabilecek sürprizler olarak bulunabilir.

Stresten Uzaklaştıran Partiler

Happy hour olarak da bilinen parti saatleri, çalışanların üzerindeki baskıyı azaltacak, stresten uzaklaştıracak ve sosyal iletişimi de hızlandıracak etkinliklerden biri. İş dünyasında genelde cuma günleri düzenlenen bu organizasyonlar, yoğun bir haftanın etkilerini geride bırakmaya yardımcı olur. Ayrıca çalışanların gerek üstleri gerek birbirleriyle olan ilişkileri bu yolla sağlıklı bir hale gelmiş olur.

Hafta Sonu Etkinlikleri

Çalışma saatleri süresince çalışanlarınızın bir araya gelmesini ve stres atmasını sağlayacak etkinlikler düzenleyemiyorsanız, hafta sonlarında yemek ve piknik gibi etkinlikler organize edebilirsiniz. Bütün çalışanların bir arada olacağı, özellikle cumartesi akşamları düzenlenecek eğlenceler sayesinde iş stresinden uzak saatler geçirilebilir.

Ödüllü Oyunlar ve Yarışmalar Düzenlenebilir

Çalışma günlerinin belirlenen zaman dilimlerinde, iş arkadaşlarının ve patronların sosyalleşmesini sağlayacak oyunlar ve yarışmalar motivasyonun artırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu oyunların sonunda bir ödül olması, eğlence ve rekabetin birlikte yaşanması nedeniyle iş yaşamına da etki eder.

Gezi Etkinlikleri

Çalışanlarla birlikte hafta sonu şehir içinde veya dışında bir gezi organize etmek, şirket bütünlüğüne katkı sağlayacaktır. Tarihi ve turistik yerlerin birlikte görülmesi, çalışanların entellektüel birikimine de katkı sağlar. Böylece çalışma arkadaşlarınızın bireysel gelişimi iş hayatına da yansır. Bu gezilere kariyer günleri, fuarlar ve sanatsal etkinlikleri de dahil edilebilir.