Kolay iş, yüksek maaşın sırrı çözüldü

Her yıl binlerce öğrenci eğitim için yurtdışına gidiyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yurtdışında hangi ülkenin tercih edileceği, ne kadar bütçe ayrılacağı ayrı bir önem kazanıyor. Çünkü çoğu öğrenci veya mezun okulların tatile girmesiyle birlikte 2-3 aylık boş zamanlarını dil eğitimi nedeniyle yabancı bir ülkede geçirmeyi tercih ediyor. Bu trend her geçen yıl artıyor.



Posta gazetesinden Bilal Emin Turan'ın haberine göre yurtdışına giden Türk öğrenci sayısı 150 bin. Her 100 öğrencinin 25’i dil, 23’ü üniversite, 21’i yüksek lisans, 10’u lise, 8’i hem çalışıp hem seyahat (Work and Travel), 4’ü staj, 6’sı da dil yaz okulu için farklı ülkeleri tercih ediyor. Türk öğrencilerin en çok gittiği ülkeler sırasıyla İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa, Avustralya, Kanada, Rusya, Çin ve İtalya.



ROTA ASYA’YA DÖNDÜ

İngiltere ve Amerika hâlâ en çok tercih edilenler olmasına rağmen son dönemdeki dövizdeki artış nedeniyle gençler farklı alternatifler arıyor. Bu da Japonya, Çin ve Malezya gibi Uzakdoğu ve Asya ülkeleri ile Avustralya, Polonya, Romanya, Macaristan, Estonya, Litvanya, Gürcistan gibi ülkelerin yükselişe geçmesini sağladı. Bu ülkelerin para birimi dolar ve euro’ya nazaran daha değersiz ve eğitim kaliteleri yüksek.



EN UCUZ ÜNİVERSİTE RUSYA’DA

Bir yıl üniversite eğitiminin ortalama maliyeti ABD’de 40 bin dolar, İngiltere’de 25 bin sterlin, Estonya’da 6-7 bin euro, Finlandiya’da 12-20 bin euro, Polonya’da 8-10 bin euro, Litvanya’da 7-10 bin euro, Malezya’da 6 bin euro. Çin’de 4-8 bin dolar. Çin’de bir öğrencinin aylık harcaması 300 dolar. Rusya’da üniversite fiyatı 2 bin dolar. Tıp için okula ABD’de 15 bin dolar, Macaristan’da 17 bin dolar, Estonya’da 11 bin euro ödeniyor. Yaşam maliyetiyle ortalama yıllık tıp eğitimi 30-40 bin doları buluyor.



BU SEKTÖRLER TERCİH EDİLİYOR

Global Vizyon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Genel Müdürü Deniz Akar, “Türkiye’de özellikle iyi İngilizce bilen ve ek yabancı dile sahip olanlar çok uluslu şirketler tarafından tercih ediliyor. Lojistikten dış ticarete, pazarlamadan mühendisliğe pek çok sektörde yabancı dil aranıyor. Mühendislik, tıp, eczacılık, işletme, pazarlama, dış ticaret ve yazılım her zaman en gözde bölümler arasında” diye konuştu.



DİL EĞİTİMİ KAÇ PARA?

● İngiltere 4670-2640 Sterlin

● Kanada 7669-5682 Kanada Doları

● İrlanda 5370-4100 Euro

● Amerika 8420-5900 Dolar

● Malta 4134-2300 Euro



Not: Eğitim, barınma, ulaşım dahil. Ortalama kalış süresi 6-9 ay.

YÜKSEK LİSANS MALİYETİ

● İngiltere 120.000 TL

● Amerika 125.000 TL

● İspanya 96.000 TL

● Çek Cumhuriyeti 60.000 TL