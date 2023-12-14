Mali müşavirlerden asgari ücret tahmini

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, asgari ücrete yüzde 40-50 arasında zam yapılmasını beklediklerini açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan ilk toplantıda rakam konuşulmadı. Gözler 18 Aralık'taki ikinci randevuya çevrilirken, asgari ücret zammı için yeni bir tahmin geldi. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, asgari ücrete yüzde 40-50 civarında zam yapılmasını beklediklerini söyledi.

Enflasyon düzenlemesi eğitimleri ile çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya gelen Genel Başkan Kartaloğlu, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Ender Sönmez ile birlikte düzenlenen kahvaltı programına katıldı.





Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Başkan Emre Kartaloğlu, 2024 yılı için asgari ücrette yüzde 40-50 arasında bir artış beklediklerini söyledi. Kartaloğlu, “Enflasyon olduğu için enflasyon düzenlemesi yapılacak. Asgari ücret yine gündemde, Ankara’da bu konu ile ilgili görüşmelerimiz oldu. Benim tahminin yüzde 40-50 civarında bir asgari ücret güncellemesi yapılacak. Şu anda masa başında pazarlıklar da devam ediyor. Elbette ülkemizde sabit gelir elde edenlerin büyük kısmının satın alma gücü azaldı. Hepsi de enflasyondan kaynaklanıyor. Bu bizim muhasebe ücretlerimize de yansımış durumda” diye konuştu.

“2017 yılını baz aldığımızda asgari ücret yaklaşık 7 kat arttı”

Asgari ücretin 2017 yılını baz alındığında yaklaşık 7 kat arttığını kaydeden Kartaloğlu, “Enflasyon, ÜFE, TÜFE 7-8 kat artmış, döviz kurları ve enerji fiyatları da o şekilde artmış durumda. Bu çerçevede de bizim bakanlığın onayı ile yayınlanan muhasebe ücretlerimiz var ve bu dönemde 2,61 kat artmış. Dolayısı ile bizler meslek camiası olarak bu süreçte çok kaybetmişiz. Bunu telafi edebilmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte bizim de kendi asgari ücret tarifemizde biz güncelleme çalışması yapıyoruz. Bunun onayından sonra kaybımızı telafi edecek bir artış alacağımızı tahmin ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Yüzde 40 zam yapılması halinde 11 bin 402 TL olan mevcut asgari ücret 15 bin 962 TL'ye yükselecek.

Yüzde 45 zam yapılması halinde mevcut asgari ücret 16 bin 532 TL'ye yükselecek.

Yüzde 50 zam yapılması halinde mevcut asgari ücret 17 bin 103 TL'ye yükselecek.

İHA