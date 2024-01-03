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Memur ve emeklilerin maaş zammı ENAG'a göre hesaplandı

Memur ve emeklilerin maaş zammı ENAG'a göre hesaplandı
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan Aralık 2023 enflasyon rakamlarıyla emekli ve memur maaşlarına yüzde 37,56 oranında zam gelmesi beklenirken, "peki ya ENAG'ın enflasyon rakamları üzerinden olsaydı" sorusu da yanıt buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık enflasyonunun belli olmasıyla, memur, emekli, özel sektör çalışanı, ev/işyeri sahipleri ve kiracıların beklediği zam oranları da belli oldu.

Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı. 

Öte yandan TÜİK'in enflasyon hesaplamasına yönelik eleştiriler, bu hesabın TÜİK yerine ENAG verilerine göre yapılması durumunda maaşların ne olacağı sorusunu akıllara getirdi.

Peki ya memur ve emekli maaşları TÜİK yerine ENAG'ın enflasyon rakamlarına göre açıklansa nasıl olacaktı ?

Bu hesap da yapıldı ve sonuç 50,84 oranında zam olarak karşımıza çıktı.

Çünkü ENAG'a göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 50,84 seviyesinde. Yani bu rakama göre emekli maaşları 2024'te 50,84 seviyesinde zamlanacaktı. Memur maaşları ise yüzde 63,65 seviyesinde artacaktı. En düşük memur maaşı ise 36 bin TL olacaktı.

TÜİK'in açıkladığı Aralık 2023 enflasyon rakamları şöyle oldu:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Aralık 2023

 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,22, aylık %1,14 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %44,22, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,22 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,93 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Aralık 2023

Memur ve emeklinin zammı belli oldu

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan Aralık ayı ve 2023 yılı enflasyon verileri sonrasında 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur ve emekli maaşı zam oranları da belli oldu. Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.  Memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,56 oranında zam yapılması bekleniyor. İşçi emeklisi Haziran ayında gerçekleşen enflasyona göre yüzde 19,77 zam almıştı.

ENAG'ın Aralık 2023 enflasyon verileri 

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Aralık 2023 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı %127,21 olarak gerçekleşti.

 

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