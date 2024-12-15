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MHP asgari ücret için ilk kez rakam verdi

MHP asgari ücret için ilk kez rakam verdi
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MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, asgari ücretin net olarak açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, tüm emeklilerin maaş artışlarının aynı esaslara göre belirlenmesi, güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranları gözden geçirilerek emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

"ASGARİ GELİR DESTEĞİ"

Asgari ücretin net olarak açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini ifade eden Zırhlıoğlu, asgari ücret konusunda, işçinin, memurun, emeklinin mağdur olmaması için ortak bir noktada buluşulması gerektiğini dile getirdi.

Zırhlıoğlu, "MHP olarak asgari refah seviyesinin bir endeks üzerinden hesaplanmasını ve bunun altında gelir elde eden her aileye asgari gelir desteği verilmesini öneriyoruz" dedi.

AÇLIK SINIRI NE KADAR?

TÜRK-İŞ, kasım ayı açlık sınırını 20 bin 562 TL olarak açıklamıştı.

Birleşik Kamu İş'in araştırmasına göre; açlık sınırı 22 bin 565 TL oldu.

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) verilerine göre, kasım ayında açlık sınırı 29 bin 100 TL'ye yükseldi. 

3 sendikanın açlık sınırı ortalaması ise 24 bin TL olarak hesaplandı. 

Etiketler MHP asgari ücret asgari gelir desteği Fevzi Zırhlıoğlu
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