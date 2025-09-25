Milyonlarca SSK ve BağKur emeklisinin yeni yıl zammından kötü haber!

  1. Anasayfa
Türkiye'de her geçen gün artan hayat pahalılığı nedeniyle özellikle emekliler ay sonunu getirmekte zorlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir kötü haber de 2026 maaş zam oranı hesabından geldi.

2026 yılı yaklaşırken emekliler yeni yıl zamlarını hesaplamaya başladı. Ancak haberler pek de iyi değil. 2026 yılı için geri sayım sürerken milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı oranları için masadaki rakamlar can sıkıyor.

2026 emekli maaşı düzenlemeleri, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında belirlenen enflasyon hedefleri doğrultusunda şekillenecek olması yeni yılın zam oranını şimdiden ortaya koydu.

Emekli maaş zammı, 2026 Ocak ayı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren bir süreç olarak, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında enflasyon hedefi %28,5 ile şekillenirken, Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri %25-29 aralığında gerçekleşme olasılığıyla toplam %7,14 ila %10,56 arasında bir artış öngörüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı 2025 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verileri, Ocak ayında yapılacak zam oranını doğrudan belirleyecek. Şu ana kadar açıklanan Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verileri, zam oranları için ilk ipuçlarını verirken; yıl sonu enflasyon tahminleri de zam oranlarının şekillenmesinde kritik rol oynuyor.

Orta Vadeli Program’da yer alan %28,5’lik yıl sonu enflasyon tahmini, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık %10 civarında bir artış beklentisini gündeme taşıyor.

Ancak bu oranlara refah payı ve ek düzenlemeler dahil edilip edilmeyeceği henüz netleşmiş değil.

Refah payı daha önce de hayata geçirilirken, Ocak 2023’te tüm emekliler yüzde 30 oranında, Temmuz 2023’te ise yüzde 25 oranında zam almıştı. Ocak 2024’te refah payıyla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 49.25’e çıksa da, son bir senede refah payı uygulanmadı.

Uzmanlar, refah payının iki şekilde uygulanabileceğini duyururken, ilk formülde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı memur emeklileri seviyesine (yüzde 16.44) çıkabileceğini ve ikinci formülde ise her iki gruba da refah payı verilerek zam oranı yüzde 16.44’ü geçebileceğini ifade etti.

