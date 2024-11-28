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Motokuryelere mesleki yeterlilik sertifikası şartı geliyor

Motokuryelere mesleki yeterlilik sertifikası şartı geliyor
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Özellikle pandemi döneminde hızla artan motokurye sayısı sonrasında harekete geçilmişti. Motokuryelere güvenlik ve sosyal güvence düzenlemesi yolda. Adli sicil kaydı zorunlu hale geliyor, mesleki yeterlilik sertifikası şartı aranacak. Kayıt dışı çalışmanın da önüne geçilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), uzun süredir üzerinde çalıştıkları motokurye düzenlemesinde son aşamaya geldi. Yeni düzenleme ile motokuryelerin hem korunması hem de toplum güvenliği açısından gerekli kriterlerin belirlenmesi hedefleniyor. Buna göre, motokuryelerin adli sicil kaydının temiz olması zorunlu hale gelecek.

Her isteyenin kurye olmasını önlemek amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılacak protokol kapsamında, mesleki yeterlilik sertifikası zorunluluğu getirilecek. Ayrıca kuryeler, çalıştıkları firmaları bildirmekle yükümlü olacak. Bir kurye, bağlı olduğu şirket dışında başka bir iş ya da müşteri için ürün taşırken yakalanırsa cezai işlemle karşılaşacak.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, kuryelerin kaydının tutulması ve denetimlerin artırılması için bir "Kurye Bilgi Sistemi" kurulması planlanıyor. Bu sistem, kuryelerin başka işler yapmasını engelleyerek cezai işlemlerin uygulanmasını da kolaylaştıracak.

Esnaf kurye modeliyle çalışanlar (kendi şahıs şirketlerini kuranlar), hizmet verdikleri firmalarla en az bir yıllık sözleşme yapacak. Bu düzenlemeyle, sosyal güvencelerinin ilgili firmalar tarafından sağlanması planlanıyor.

Motosiklet Sürücüleri Federasyonu (MOSEF) Başkanı Murat Tomris, Türkiye'de kayıtlı motokurye sayısının 1 milyon olduğunu, kayıt dışıyla birlikte bu rakamın 2 milyona ulaştığını belirtti. Tomris, WhatsApp ve Telegram gibi platformlarda anlık işler alan kayıt dışı kuryelerin, sektörün milyarlarca liralık vergi kaybına neden olduğunu ifade etti.

Tomris, güvenlik prosedürlerinin eksikliği nedeniyle hapisten çıkan kişilerin motokurye olarak çalışmaya başladığını, bunun ise ciddi bir güvenlik sorunu yarattığını vurguladı. Uyuşturucu baronlarının, kurumsal firmaların üniformasını giyen kuryeleri bilmeden uyuşturucu taşımaya alet ettiğini belirtti.

"ÇÜRÜK ELMALAR AYIKLANACAK"

Tomris, bazı kötü niyetli kişilerin sektörü zan altında bıraktığını belirtti. Örneğin, bir müşterinin "Takım elbisemi acilen şu adrese gönder" diyerek, giysinin içine uyuşturucu sakladığını ve kuryelerin bundan habersiz şekilde taşımacılık yaptığını anlattı. Bu tür olaylar nedeniyle insanların, özellikle yalnız yaşayan kadınların, kuryelere kapı açmaktan çekindiğini ifade eden Tomris, düzenlemelerle bu sorunların çözüleceğine inandığını söyledi.

BAKAN URALOĞLU: "GÜVENLİK VE KORUMA ŞART"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pandemi döneminde motokurye sayısında büyük bir artış olduğunu belirterek, "Hem güvenlik hem de kuryelerin korunması için düzenlemeler yapılması şart. Bu süreci İçişleri Bakanlığı ve BTK ile birlikte yürütüyoruz. Evlerimize kargo getiren bu kişilere belirli sorumluluklar yükleyerek güvenliğimizi sağlamamız gerekiyor" dedi.

Sabah Gazetesi

Etiketler motokurye motokuryellik mesleki yeterlilik sertifikası Adli sicil kaydı Kayıt dışı çalışma
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