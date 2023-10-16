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TÜİK'e göre ücretli çalışan sayısı yükseldi

TÜİK'e göre ücretli çalışan sayısı yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış göstererek 15 milyon 289 bin 258 kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 786 bin 761 kişi iken, 2023 yılı Ağustos ayında 15 milyon 289 bin 258 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,1 arttı, inşaat sektöründe %12,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,7 arttı.

Ücretli çalışanlar, Ağustos 2023 (Bin kişi)

Ücretli çalışanlar, Ağustos 2023 (Bin kişi)

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Ağustos 2023

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Ağustos 2023


Ücretli çalışan sayısı aylık %0,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,2 arttı.

Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Ağustos 2023

 Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Ağustos 2023


Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Ağustos 2023

Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Ağustos 2023

 
 

 

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