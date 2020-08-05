Yoksulluk sınırı 10 bin TL'yi aştı!

Birleşik Kamu- İş’in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’na göre Temmuz 2020’de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı yüzde 1.1 oranında azalarak, 2 bin 892 lira olurken, yoksulluk sınırı sağlık, ulaşım gibi harcamalar nedeniyle 10 bin 402 liraya yükseldi.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, açlık sınırı yılın ilk 7 ayında yüzde 6.8 oranında artarken, son bir yıllık artış yüzde 10.1 olarak gerçekleşti. Yoksulluk sınırındaki 7 aylık artış yüzde 6, son 1 yıllık artış da yüzde 11.2 oldu.

Araştırmadan veriler şöyle:

Açlık sınırı temmuzda bir önceki aya göre 33 lira azalarak 2 bin 892 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 91 liralık artışla 7 bin 510liraya çıktı.

Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da dolayısıyla 58 liralık artışla10 bin 404 liraya yükseldi.

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre Temmuz’da et (kırmızı et, tavuk ve balık) için yapılması gereken harcama tutarı, bir önceki aya göre 0,2 oranında artarak 844 liraya yükseldi. Yumurta harcamaları yüzde 5,2oranında artarak61 liraya çıkarken, kuru bakliyat harcamaları yüzde 1,4 oranında yükseldi ve 75 lira oldu.

Temmuzda dengeli beslenebilmek için süt-yoğurta yapılması gereken harcama yüzde 5,1 oranında azalarak 485lira olurken, peynir harcamaları yüzde1,3 oranında artarak 152 liraya çıktı.

Patates harcamaları74 liraya, kuru soğan harcamaları ise yüzde 17liraya yükseldi. Temmuz’da yüzde 10,2oranında azalan meyve harcamaları 282liraya, yüzde 1,3oranında azalan sebze harcamaları ise 158liraya geriledi.

Ekmek harcamalarının değişmeyerek 289 lirada pirinç-bulgur harcamalarının da75 lirada kaldığı Temmuz’da un harcamaları ise yüzde 6 oranında azalarak47 liraya indi. Makarna-şehriye harcamaları da yüzde 10,4 artarak 53 liraya çıktı.

Katı ve sıvı yağlar için yapılan harcamalar önceki aya göre yüzde 12 oranında artarak 56 lira oldu. Şeker harcamalarının değişmeyip 40lirada, bal-reçel ve benzeri maddelere yönelik harcamaların yüzde 133 lirada kaldığı Temmuz’da zeytin harcamaları ise yüzde 7,4 oranında azalarak 50 liraya indi.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Temmuzda giyim ve ayakkabı harcamaları 581liraya indi. Barınma (kira dahil) harcamaları bin 401 lira oldu.

Ev eşyası harcamaları 805 liraya çıkarken, sağlık harcamaları 267 liraya yükseldi.

Ulaştırma harcamaları yeniden bin 640 liraya, haberleşme harcamaları 299 liraya yükseldi.

Eğlence ve kültür harcamaları 331 liraya çıkarken eğitim harcamaları 244 lira, otel harcamaları 800 lira oldu. Diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar600 liraya çıktı.

Alkollü içki ve sigara harcamaları ise 543 liraya yükseldi.

