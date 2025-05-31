İlkokuldaki akran zorbalığında kahreden haber: 10 yaşındaki çocuk entübe edildi

Konya'da okulda 10 yaşındaki sınıf arkadaşı tarafından boğazı sıkılarak fenalaşan 10 yaşındaki minik çocuk entübe edildi.

Olay, 28 Mayıs'ta öğle saatlerinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir ilkokulda meydana geldi. Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinden Y.T. ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.'nin boğazını sıktığı Y.T.'nin fenalaşarak yere yığıldığı öne sürüldü.

Okuldaki öğretmenler, ilk müdahalesini yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Y.T., gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Y.T., entübe edilerek solunum destek cihazına bağlandı. Y.T.'nin tedavisi sürerken, İ.Ç. Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi.(DHA)

DHA