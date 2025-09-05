Çay fiyatlarına son 3 ayda 3'üncü zam!

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), çay fiyatlarına yüzde 7.5 oranında zam yaptı. Çay fiyatı son 3 ayda yüzde 28 artmış oldu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına Eylül ayı itibariyle yüzde 7,5 oranında zam yaptı. Yeni fiyat listeleri bugünden itibaren toptancı bayilere ve distribütörlere gönderildi.

Çaykur, Haziran ayının ortalarında kuru çaya yüzde 15 zam yapmış, Temmuz sonunda ise yüzde 3,5 oranında ikinci bir fiyat artışına gitmişti. Eylül ayında gelen son artışla birlikte kuru çay fiyatları Haziran’dan bu yana toplamda yaklaşık yüzde 28 yükselmiş oldu.

Yeni zamlar yolda

Bloomberg HT’ye konuşan sektör temsilcileri, Eylül ayında yapılan yüzde 7,5’lik artışın ardından önümüzdeki haftalarda benzer oranlarda yeni zamların gündeme gelebileceğini ifade etti.

Bloomberg