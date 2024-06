Çok sayıda emekli bayrama maaşsız giriyor

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı öncesinde hem maaş hem de bayram ikramiyesi mutluluğu yaşarken çok sayıda emeklinin bayrama sadece bayram ikramiyesi ile gireceği, maaş alamayacağı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm emeklilerin bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılacağı açıklanmıştı. Bu açıklama sonrasında 10 Haziran Pazartesi gününden bu yana emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemeleri devam ediyor.

Ancak, emekli maaşları bayramdan önce değil, normal ödeme takvimine göre yatırılacak.

Normal ödeme takviminde memur emeklileri maaşları her ayın 15’inde, SSK emeklilerine tahsis numaralarına göre her ayın 17’si ve 26’sı arasında, Bağ-Kur emeklilerine de aynı şekilde her ayın 25’i ve 28’i arasında ödeniyor.

Bu da pek çok emekli bayrama maaşsız girmek durumunda kalacak.

Maaş mağdurları sadece emekliler de olmayacak. Emekli olan büyüklerinin elini öpen çocuklar da harçlıksız kalacak.

İşte emeklilerin maaş ödeme takvimleri:

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.