Yeğenini okuldan almak isteyen dayı ortalığı birbirine kattı

Ankara Yenimahalle'de yeğenini okuldan almak isteyen alkollü kişi, olumsuz yanıt alınca okul müdürünün telefonunu kırdı. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Yenimahalle'de bir anaokulunun önüne gelen alkollü dayı O.E. (30), iddialara göre, yeğenini okuldan almak istedi. Bunun üzerine okul yönetimi çocuğun ailesini aradı. Aile çocuğun verilmemesini isterken; bu duruma sinirlenen alkollü dayı okul müdürünün telefonunu yere atarak kırdı ve olay çıkarttı. Olayın ardından okul yönetimi polis ekiplerini arayarak şikayette bulundu. Şikayet üzerine okula gelen polis ekipleri, alkollü şahsı gözaltına aldı.

DHA