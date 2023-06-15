Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'asgari ücret' açıklaması

Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretle ilgili açıklamasında, 'Çalışanları, enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

CNN Türk canlı yayınında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, memur zamları ve asgari ücrete ilişkin soruları da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücretle ilgili açıklamasında, "Çalışanları, enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Geçen yıl ücretlerde maaşlarda düzenlemeler yaptık. Asgari ücrette 2 defa ayarlama yaptık. Yüzde 54 gibi oldukça yüksek bir artış yaptık. Temmuz'da önemli gündemimiz var. Asgari ücret görüşmeleri başladı. Alım gücünü korumak için 6 ayda bir müzakere yürütüyoruz.

Temmuz ayında 3'lü görüşmeler ortak anlayış ve uzlaşma ile sonuçlansın. Temmuz ayının başlarında bitecek ve asgari ücrette satın alma gücünü artıracak bir yaklaşım sergileyeceğiz. Memur maaşları ve emeklilere ilişkin çalışmalarda Meclis'e gitmesi gereken düzenleme ve artışlar olacak. Onlar da çalışılıyor. Geniş toplumsal kesimlerin satın alma gücünü korumaya yönelik adımları atacağız, herhangi bir tereddüt söz konusu değil.

Enflasyona çalışanları ezdirmeyeceğiz. Yeni bir hadise değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu günden bugüne ilkesi bu olmuştur. Temel yaklaşımımız budur. 3 tarafın müzakere ettiği bir süreç bir şey söylemek doğru olmaz.

Biz her zaman çalışanlardan yana olmuşuzdur ama tabi iş verenlerin de kaygılarını dikkate almak zorundayız. Kayıt dışılığa yol açmamanız lazım. Ekonomideki gelişmeler mutlaka ortaya konacaktır."