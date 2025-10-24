Danıştay'dan Martı'ya lisans müjdesi

Martı'nın e-ulaşım lisansı alma hakkı Danıştay kararıyla resmen tescil edildi. Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, ''Bu kararla birlikte İstanbul’da dijital ulaşımın bir parçası olduğumuz kesinleşti.'' dedi.

İstanbul 7'nci İdare Mahkemesi daha önce Martı’nın e-ulaşım lisansının şartlarını yerine getirdiğine karar vermişti. Dava Danıştay’a taşınmıştı. Danıştay, kararı sonuçlandı ve Martı’nın lisans alma hakkı resmen tescil edildi.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu kararla birlikte İstanbul’da dijital ulaşımın bir parçası olduğumuz kesinleşti. İlk günün heyecanıyla yürümeye devam ettiğimiz bu yolda, idari konuların son ve en üst mercii olan Danıştay’ın da bizi haklı bulmuş olması son derece gurur verici. Teknoloji ve yenilikle İstanbul’un ulaşımına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

DHA