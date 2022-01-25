DenizBank, Girişimcilik Programı sertifikalarını NFT olarak dağıttı

DenizBank iştiraki NEOHUB, Banka çalışanlarına özel hayata geçirdiği Girişimcilik Programı’nın sertifikalarını, bu alanda bir ilki gerçekleştirerek NFT formatında dağıttı.

DenizBank’ın ekosistem içerisinde katma değerli işler oluşturmak ve bu amaçla girişimcilere destek vermek üzere hayata geçirdiği iştiraki NEOHUB ile Bankanın eğitim platformu Deniz Akademi, Girişimcilik Sertifika Programı gerçekleştirdi. Program, yedi uzman eğitmenin A’dan Z’ye girişimcilik üzerine verdiği dersler ile toplam 10 hafta devam etti.

Katılımcılar programda, ihtiyaçları ve hedeflerine göre özelleştirilmiş gelişim haritalarına uygun mentor desteği aldı. 9 modülde toplam 480 dakika eğitimi tamamlayan katılımcılar, Demo Day etkinliğinde yatırımcı sunumları ile jürinin karşısına çıkarak mezun olduktan sonra sertifikalarını NFT formatında aldılar.

“Sektörümüze yön vermeye devam edeceğiz”

NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, inovasyonu DNA’sında taşıyan bir kurum olarak bugüne kadar hep ekosistemin desteğini alıp, birlikte üretmenin ve büyümenin yollarına odaklandıklarını ifade ederek; “NEOHUB’ı, yurt dışına açılmayı hedefleyen start-up ve girişimcileri network ve deneyim bazlı desteklemek üzere geçtiğimiz yıl kurduk. Bu çatı altında, Bankamız bünyesinden çıkan ve kendi ayakları üzerinde durmak isteyen girişimcilerimizi yetiştirmek üzere de Deniz Akademi iş birliği ile Girişimcilik Sertifika Programımızı hayata geçirdik. Her zaman geleceğin teknolojilerine odaklanan bir kurum olarak, mezunlarımızın sertifikalarını NFT formatında dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son dönemde popülerleşen ve giderek daha da adını duyacağımız blokzincir (blockchain) teknolojisinin bizlere kazandırdığı NFT’ler (Non-Fungible Token), dijital bir varlığın özgün ve değiştirilemez şekilde saklanarak, transfer edilebilmesine olanak sağlıyor. Bu sayede 38 şanslı Denizcimiz, ömür boyu kaybolmayacak, hatta torunlarına miras bırakabilecekleri sertifikalarına kavuştular. NEOHUB olarak sektörümüze yön veren girişim ve yaklaşımlarımız ile girişimcilik ekosisteminin gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.