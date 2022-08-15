Deterjan Pazarı dolandırıcılığında yeni gelişme

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu ‘Deterjan Pazarı’ olayında Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık olayın ''nitelikli dolandırıcılık'' olduğuna karar verdi.

Ankara'da, ham maddesini sattıkları kişilerin hazırlayacağı banyo toplarını 3 katı fiyatla geri alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen, 'Deterjan Pazarı' firmasına ilişkin Ticaret Bakanlığından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre firmanın vatandaşlara sözleşme imzalattığı tespit edildi.

Şirketin, imzaladıkları sözleşmeler uyarınca "Banyo Temizlik Yapım Seti" adı altında birkaç malzemeyi depozito bedeli (150 lira) karşılığı kişilere vereceği ve ortaya çıkan ürünü belli bir süre sonra teslim alacağı, yapılan ürün başına da 10 lira ödeyeceği (her bir koliden 40 banyo topu yapılabildiği) ayrıca ürünün yapım işinin bitiminde alınan depozitonun kişilere iade edileceği vaadiyle para topladığı görüldü.

"PİRAMİT SATIŞ SİSTEMLERİ BENZERİ"

Bu itibarla SK Deterjan Pazarı Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ nezdinde Ticaret Bakanlığı müfettişlerince inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu, bu yıl yaklaşık 10 bin kişi ile "Banyo Topu İş Kolisi Sözleşmesi" imzalandığı ve yaklaşık 8 bin kişiye 100 milyon liranın üzerinde ödeme yapılması gerekirken sözleşme süreleri dolmasına ve tüm şartları yerine getirmelerine rağmen herhangi ödemede bulunulmadığı belirlendi. Bu nedenle SK Deterjan Pazarı Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin "piramit satış sistemleri benzeri" bir faaliyette bulunduğu ve söz konusu faaliyetin Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesi kapsamında (nitelikli dolandırıcılık) değerlendirildiği sonuçlarına varıldı.