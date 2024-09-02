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Dış ticaret açığında 34 ay sonra bir ilk

Dış ticaret açığında 34 ay sonra bir ilk
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret açığının ağustosta yüzde 43.4 azalarak 4.9 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Buna göre, son 34 ayın en düşük ticaret açığı gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bolat, cumhuriyet tarihininin en yüksek ağustos ihracatı elde edildiğini bildirerek ağustos ihracatının yüzde 2,4 artışla 21,2 milyar dolara çıktığını kaydetti.

12 aylık ihracat yüzde 3,5 artışla 262 milyar dolara çıktı. 8 aylık ihracat da yüzde 2,4 artarak 170,8 milyar dolara ulaştı.

DIŞ AÇIK 34 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

İthalat ağustosta yüzde 10,8 düşüşle 27 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 43,4 azalarak 4,9 milyar dolara geriledi. Son 34 ayın en düşük ticaret açığı gerçekleşti.

8 aylık dönemde dış ticaret açığı 33,6 azalarak 54,9 milyar dolara geriledi.

Etiketler dış ticaret açığı ihracat
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