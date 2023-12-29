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Doğalgazda Ocak ayı tarifesi açıklandı

Doğalgazda Ocak ayı tarifesi açıklandı
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BOTAŞ, ocak dönemi için hanelerde ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatında değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 2024 yılı Ocak ayı fiyat değişikliğine ilişkin detayları yayımladı.

BOTAŞ tarafından aylık olarak belirlenen tarifeye göre, haneler için doğalgazın fiyatı m3 başına 4.08063 lira seviyesinde kaldı.

Elektrik santralleri ve sanayi grubu için gaz fiyatı da böylece Ekim ayında yapılan yüzde 20 zammın ardından art arda üçüncü ayda da sabit kalmış oldu. 

Hane fiyatları ise Eylül 2022'den bu yana değişmedi.

Bir önceki yıl rekor kıran fiyat artışlarının ardından küresel enerji darboğazının hafiflemesiyle fiyatlar bu yıl haneler için sabit kaldı. 

Elektrik santralleri için yüzde 42, ağır sanayi için yüzde 45 geriledi. Küçük sanayi için ise yüzde 20 arttı. 

Reuters

Etiketler botaş doğalgaz ocak tarifesi
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