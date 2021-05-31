Piyasalar yeni haftaya da yükselişle başladı. Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı sürerken dolar, euro ve altın yeni bir rekorun sınırından döndü.

Piyasalar hem yeni aya hem de bugün açıklanacak yeni normalleşme kararlarına odaklanmışken, dolar, euro güne yine yükselişle başladı. Ancak TÜİK tarafından açıklanan büyüma rakamları sonrasında düşüşe geçen piyasalar yeni bir rekorun eşiğinden döndü.

Analistler dolar paritesindeki yükseliş eğiliminin sürdüğünü ve teknik göstergelerin yükseliş sinyali vermeye devam ettiğini kaydediyor.

DÖVİZ

Serbest piyasada dolar 8,48 TL'den, Euro 10,36 TL'den, Sterlin ise 12,04 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 520 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 7,65 TL seviyesinde.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,56 lira, avronun satış fiyatı ise 10,43 lira olmuştu.

KRİPTO PARALAR

Dün gece yükselişe geçen kripto para piyasalarının baş aktörü Bitcoin yeniden 36 bin dolar seviyesini aştı. Bitcoin 36 bin 803 dolar seviyesinden işlem görüyor. Etherium ise 2 bin 534 dolar seviyesinde.

ALTIN

Onsu 1.906 dolara yükselen altında, gram altın 515/520, çeyrek altın 836/853 Cumhuriyet altını ise 3.440/3.476 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

OECD, 2021 İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

OECD'nin "Mayıs Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle iyileşme görüldüğü gerekçesiyle, martta yüzde 5,6 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,8’e revize etti.

Raporda, küresel ekonominin toparlanmaya devam ettiği, alınan hızlı kararlar neticesinde çok sayıda ülkenin Kovid-19 salgınında yaşanan yeni dalgalarla daha başarılı bir şekilde başa çıktıkları kaydedildi.

YORUMLAR

Altın fiyatları baş döndürmeye başladı. Mart ayının ortalarından bu yana hareketlenmeye başlayan altında ivme son günlerde hızlandı. Ons altın fiyatlarındaki yükselişin de desteklediği gram altında tarihi zirve olan 540.6 lira seviyesine sadece 13.9 lira kaldı.

Dolar kuru Kasım ayında test edilen zirve seviyesini gördü. Dolar paritesi bu sabah saatlerinde 8,58 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin 90 seviyesinin altında hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 1,59 seviyesinin heme üzerinde bulunduğu görülüyor.

Altın için beklenmedik tahmin: Alım fırsatı olabilir...

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda yükseliş trendinde olan altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan yorum geldi. A Para yayınına katılan 6 uzman, altın fiyatları ile ilgili beklentilerini açıkladı.

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Dünyaca ünlü ekonomistlerden dolar ve euro için korkutan tahmin

Türk Lirası karşısında bir yükselişini hızlandıran döviz piyasasından peş peşe kötü haberler gelmeye devam ediyor. Türk lirasındaki değer kaybını değerlendiren dünyaca ünlü ekonomist dolar ve euro için korkutan bir tahminde bulundu.



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