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  2. Ekonomi
  3. 13 Temmuz 2017 11:20

Dolar ne kadar ?

Dün 3,56'ya kadar gerileyen Dolar, cari açık rakamlarının açıklamasının ardından yükselişe geçti.

Dolar ne kadar ?
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Dünkü hızlı düşüşün ardından bugün sınırlı yükselişle 3,5720 seviyelerinde dengelendi.

Yeni güne 3,56'lı seviyelerden başlamasının ardından beklentilerin üzerinde gelen cari açık verisiyle yönünü yukarı çevirdi ve 3,57'nin üzerine çıktı. Euro da 4,08'in üzerinde hareket ediyor.

Gelişmiş ekonomilerde faizlerin yükseleceği beklentisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen ve dolar/TL'yi bir haftada 3,50'li seviyelerden 3,65'e yaklaştıran satış baskısı yaşanmıştı. 

Fed Başkanı Yellen dün Kongre'ye yaptığı açıklamalarda ekonominin şu anki görünümünün politika faizlerinin kademeli olarak daha da artırılmasını gerektireceğini tahmin etiklerini söyledi. 

Yellen mevcut faiz görünüm aralığının alt eşiğine ulaşmak için ise Fed'in faizleri "çok daha da fazla artırmasına" ihtiyaç olmadığını söyledi.

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