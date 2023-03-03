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Dünya gıda fiyatlarında düşüş devam ediyor

Dünya gıda fiyatlarında düşüş devam ediyor
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, dünya gıda fiyatları endeksi yüzde 129.8'e düştü.

Dünya gıda fiyatları endeksi, şubat ayında gerileyerek, art arda 11 aylık düşüşünü yaptı.

Endeks, geçen yılın mart ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle çıktığı zirveden yüzde 19 düşmüş oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) derlediği, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi ocak ayındaki 130,6 seviyesinden şubat aynda 129.8'e düştü.

Dünya gıda fiyatları endeksi, şubat ayında Eylül 2021'den beri kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Reuters

Etiketler dünya gıda fiyatları endeksi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
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