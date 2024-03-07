  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Dünyanın en değerli bankaları açıklandı

Dünyanın en değerli bankaları açıklandı

Dünyanın en değerli bankaları açıklandı
Güncelleme:

Araştırma şirketi Brand Finance'in dünyanın en değerli 500 bankasını açıkladı. Zirvede Türkiye'de de faaliyet gösteren bir dev banka var.

Araştırma şirketi Brand Finance'in "Banking 500 - 2024" çalışmasına göre, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasının toplam değeri 1,44 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Çinli bankalar, dünyanın en değerli markaları arasında ilk dört sırada yer alırken, 71,8 milyar dolar değeriyle ICBC, 2023’te olduğu gibi 2024’te de zirvedeki yerini korudu.

ICBC’yi sırasıyla China Construction Bank, Agricultural Bank of China ve Bank of China izlerken Bank of America en değerli bankacılık markaları arasında 5. sırada yer aldı.

ABD bankası Wells Fargo 35,8 milyar dolar değeriyle listede kendisine 6’ncı sırada yer bulurken, 7’nci Chase, 8’inci Citi, 9’uncu J.P. Morgan, 10’uncu ise China Merchants Bank oldu.

Türkiye İş Bankası ise geçen yıla göre yüzde 17 artan 859 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye’nin en değerli bankası olarak küresel sıralamada 223. sırada konumlandı. Türkiye’de ilk 500 marka arasına ise 7 banka girebildi.

Çalışmada görüşlerine yer verilen Brand Finance Üst Yöneticisi David Haigh, bu yıl yerel bankaların marka gücü açısından büyük rakiplerini giderek daha fazla gölgede bıraktığını belirtti.

Zirvedeki 50 ülkeden yalnızca 11’indeki toplam marka değerinde düşüş yaşandığına işaret eden Haigh, özellikle Sber ve VTB gibi bankaların yaptırımlar nedeniyle marka değerlerinde önemli düşüşler yaşadıklarını kaydetti.

Etiketler ıcbc bankacılık devleri Dünyanın en değerli bankaları Dünyanın en değerli bankası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yazar Eylem Tok ve oğlu için Kırmızı Bülten Yazar Eylem Tok ve oğlu için Kırmızı Bülten Mart kapıdan baktırdı! Bir ilçede okullar tatil edildi Mart kapıdan baktırdı! Bir ilçede okullar tatil edildi Mansur Yavaş ''aday olsaydım kazanırdım'' deyip, 2023'te neden aday olmadığını açıkladı Mansur Yavaş ''aday olsaydım kazanırdım'' deyip, 2023'te neden aday olmadığını açıkladı AK Parti şikayet etti, YSK CHP'nin adayının afişlerini kaldırıttı AK Parti şikayet etti, YSK CHP'nin adayının afişlerini kaldırıttı Denize sıfır Şehir Hastanesi projesinde 500 milyon TL'yi dalgalar yuttu Denize sıfır Şehir Hastanesi projesinde 500 milyon TL'yi dalgalar yuttu Prof. Dr. Naci Görür Marmara'da beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı Prof. Dr. Naci Görür Marmara'da beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı SUV piyasasını sallayan MG şimdi de B sınıfı hibrit otomobili MG3 Hybrid'i tanıttı SUV piyasasını sallayan MG şimdi de B sınıfı hibrit otomobili MG3 Hybrid'i tanıttı Muğla’ya Mart ayında kar yağdı Muğla’ya Mart ayında kar yağdı Erdoğan: ''Ya tamam ver ver onlar benim memurlarım'' Erdoğan: ''Ya tamam ver ver onlar benim memurlarım'' SUV'u olanlara ''benim aracım SUV değilmiş'' dedirtecek Kia EV9 ortaya çıktı SUV'u olanlara ''benim aracım SUV değilmiş'' dedirtecek Kia EV9 ortaya çıktı