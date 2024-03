Dünyanın en değerli bankaları açıklandı

Araştırma şirketi Brand Finance'in dünyanın en değerli 500 bankasını açıkladı. Zirvede Türkiye'de de faaliyet gösteren bir dev banka var.

Araştırma şirketi Brand Finance'in "Banking 500 - 2024" çalışmasına göre, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasının toplam değeri 1,44 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Çinli bankalar, dünyanın en değerli markaları arasında ilk dört sırada yer alırken, 71,8 milyar dolar değeriyle ICBC, 2023’te olduğu gibi 2024’te de zirvedeki yerini korudu.

ICBC’yi sırasıyla China Construction Bank, Agricultural Bank of China ve Bank of China izlerken Bank of America en değerli bankacılık markaları arasında 5. sırada yer aldı.

ABD bankası Wells Fargo 35,8 milyar dolar değeriyle listede kendisine 6’ncı sırada yer bulurken, 7’nci Chase, 8’inci Citi, 9’uncu J.P. Morgan, 10’uncu ise China Merchants Bank oldu.

Türkiye İş Bankası ise geçen yıla göre yüzde 17 artan 859 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye’nin en değerli bankası olarak küresel sıralamada 223. sırada konumlandı. Türkiye’de ilk 500 marka arasına ise 7 banka girebildi.

Çalışmada görüşlerine yer verilen Brand Finance Üst Yöneticisi David Haigh, bu yıl yerel bankaların marka gücü açısından büyük rakiplerini giderek daha fazla gölgede bıraktığını belirtti.

Zirvedeki 50 ülkeden yalnızca 11’indeki toplam marka değerinde düşüş yaşandığına işaret eden Haigh, özellikle Sber ve VTB gibi bankaların yaptırımlar nedeniyle marka değerlerinde önemli düşüşler yaşadıklarını kaydetti.