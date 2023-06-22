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Ekonomistler TCMB'nin faiz kararı için ne dedi ?

Ekonomistler TCMB'nin faiz kararı için ne dedi ?
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Merkez Bankası’nın politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15’e çekmesine ünlü ekonomist ve analistlerin yorumları belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün seçimler sonrasında politika faiz kararı için toplandı ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından piyasaların da merakla beklediği politika faizi belli oldu.

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 27 ay sonra 650 baz puan artışla yüzde 8,5’ten yüzde 15 seviyesine yükseltti. Haziran ayı PPK toplantısına yönelik piyasaların genel beklentisi, faizlerin yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönündeydi. Ancak yabancı kurumlar ve ekonomistler faizlerin ne kadar artacağı konusunda görüş birliği içerisine tam olarak girememişti. Buna göre faiz beklentileri yüzde 14 ile yüzde 40 arasında değişiklik gösteriyordu.

 

Peki ünlü ekonomist ve analistler TCMB'nin 27 sonra gelen faiz arttırımı kararına ne tepki verdi ? 

 

Etiketler tcmb merkez bankası faiz kararı tunç şatıroğlu özgür demirtaş mahfi eğilmez
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