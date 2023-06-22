Ekonomistler TCMB'nin faiz kararı için ne dedi ?

Merkez Bankası’nın politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15’e çekmesine ünlü ekonomist ve analistlerin yorumları belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün seçimler sonrasında politika faiz kararı için toplandı ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından piyasaların da merakla beklediği politika faizi belli oldu.

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 27 ay sonra 650 baz puan artışla yüzde 8,5’ten yüzde 15 seviyesine yükseltti. Haziran ayı PPK toplantısına yönelik piyasaların genel beklentisi, faizlerin yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönündeydi. Ancak yabancı kurumlar ve ekonomistler faizlerin ne kadar artacağı konusunda görüş birliği içerisine tam olarak girememişti. Buna göre faiz beklentileri yüzde 14 ile yüzde 40 arasında değişiklik gösteriyordu.

Peki ünlü ekonomist ve analistler TCMB'nin 27 sonra gelen faiz arttırımı kararına ne tepki verdi ?

Faiz oranlarına ilişkin basın açıklamasında geçen aya göre hangi verinin nasıl değiştiği nedeniyle 650 baz puan faiz artışı yapıldığına dair tatminkar bir açıklama göremedim. Bu yüzden metinden ziyade faiz oranına odaklanmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Beklentinin altında kaldı — Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) June 22, 2023

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 22, 2023

Bu da ÇOK net ve AÇIK https://t.co/hqiryXNI4z — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 22, 2023

Enflasyonu, bunu patlatana temizletmeye kalkarsanız olacağı bu.

Yetersiz faiz artışına karşılık, sıkılaşmanın devamı için kuvvetli bir işaret de yok: "belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir" — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) June 22, 2023

Liralaşma kelimesi metinden çıkarılmış

Regülasyonlarda sadeleşmeye gidileceği sinyali verilmiş

Enflasyon hedefine (5%) ulaşana kadar sıkılaşma devam edecek fakat kademeli, yani yavaş denmiş

Ve faiz sebep enflasyon sonuç bakışı reddedilmiş — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) June 22, 2023

Nas şimdilik iptal fakat "izne ihtiyacımız yok" denecek boyutta bir karar da değil, tam tersi imaj oluştu "bu kadarına izin aldık"



Heyecan yarım kaldı, beklentilerin en dibi gerçekleşti...



USDTRY de kamular çalışıyor, peh... pic.twitter.com/uy9D5CAo9A — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) June 22, 2023

TCMB Politika faizini % 15'e çıkardı. An itibarıyla ikinci senaryodayız. Faiz artışını yapısal reformlar izlemezse ikinci senaryoda kalırız ve ekonomiyi toparlamak mümkün olmaz.https://t.co/w8zPravv9T — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 22, 2023

Söylemediğim sözleri bir araya getirip ben söylemişim gibi yazanları dikkate almayın. Benim dediğim şudur: "Faizi artırmak yetmez, yapısal reformları da yapmak lazım." — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 22, 2023

Merkez Bankası faizi yüzde 15’e çıkardı. Piyasalara, biliyorum yetmez ama ben rasyonele döneceğim mesajı veriyor. Burada doları 23-25 bandına oturtmaya çalışıyorlar. — nesrin nas (@Nesrinnas) June 22, 2023