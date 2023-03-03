Elon Musk zirvedeki yerini 48 saatte kaybetti

Milyarder iş insanı Elon Musk, ''dünyanın en zengin insanı'' unvanını sadece 48 saat koruyabildi. Musk'ın serveti gün içinde 1.9 milyar dolar azalarak 184 milyar dolara geriledi.

Elon Musk, Fransız milyarder Bernard Arnault tarafından tekrar geçildikten sonra artık dünyanın en zengin insanı değil.

Önceki gün Fortune, lüks tüketim ürünleri üreten LVMH'nin kurucusu Arnault'nun, Tesla hisselerinin büyük bir ralli yapmasıyla Musk tarafından sıralamada geçildiğini duyurmuştu.

YATIRIMCILARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Ancak, Musk'ın servetinin büyük bir kısmının bağlı olduğu dünyanın en değerli otomobil üreticisinin hisseleri, yatırımcıların Tesla'nın 2023 Yatırımcı Günü'nde hayal kırıklığına uğramasının ardından yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.

BİR GÜNDE 1,9 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Bloomberg'in dünyanın en zengin insanlarının gerçek zamanlı servetlerini takip eden Milyarderler Endeksi'ne göre Musk,1,9 milyar dolardan fazla kaybederek LVMH patronunun ardından ikinci sıraya geriledi.





Bu arada Arnault'nun serveti, 1,6 milyar dolarlık hisse geri alımının şirketin hisselerini yukarı çekmesi ve Avrupa'nın en değerli firması olma statüsünü pekiştirmesinin ardından yaklaşık 2 milyar dolar arttı.

Bloomberg, Arnault ve Musk'ın net servetlerinin sırasıyla 186 milyar ve 184 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Bloomberg'den biraz farklı bir metodoloji kullanan Forbes ise Arnault'nun net servetini 205 milyar dolar, Musk'ınkini ise 194 milyar dolar olarak tahmin etti.

Öte yandan, dünyadaki en zengin insanlardan biri olmasına rağmen Musk'ın serveti, Twitter'ı satın alması ve Tesla'da yavaşlayan satışlar da dahil olmak üzere birçok sorun nedeniyle büyük ölçüde düştü.

TARİHİN EN ZENGİNİ İLAN EDİLMİŞTİ

2021'in sonlarında Forbes Musk’ı, 300 milyar dolara yaklaşan servetiyle tarihin en zengin insanı ilan etmişti.