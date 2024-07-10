Emekli zammı için toplantı kararı

Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme için toplantı kararı alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bir araya gelecek.

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. 6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu.

Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.

AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenilmişti.

Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.

ZAM İÇİN TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bir araya gelecek.

AK Partili yetkililer ise, "Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL’nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

"FARK OLARAK YATIRILABİLİR"

Toplantıdan çıkacak karara göre düzenleme Meclis'e sunulacak.

AK Partili yetkililer, temmuz maaşlarına yetiştirilmeye çalışıldığını, yetişmediği takdirde ise fark olacak yatırılabileceği vurguladı.

EMEKLİ ZAMMINDA MASADAKİ FORMÜLLER

AK Parti, bir taraftan kök maaş ile ilgili köklü çözüm arayışlarını sürdürürken, bir taraftan da en düşük emekli maaşını 10 TL’den 12 bin TL’ye çıkarmayı planlıyor.

Öte yandan tüm emeklilere 2 bin TL’lik seyyanen zammı da tartışılıyor.