En düşük emekli maaşı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya çıkardıklarını açıkladı.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı 14 bin 469 liraya yükseldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığına yüzde 15,75 zam yapıldığını açıkladı.

Ancak kök ücreti düşük olanların yüksek maaş alması için yasal düzenleme gerekiyor. Yeni en düşük emekli maaşı Meclis'e gelmesi beklenen torba yasa teklifinin kabulünün ardından yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığının artırılması için çalışma yapıldığını belirterek, ''Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum.'' demişti.

En düşük emekli maaşı geçtiğimiz yıl temmuz ayı ortasında 11 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı.