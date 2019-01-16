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  4. 16 Ocak 2019 22:27

Bakan Albayrak: ''Hedef tutturuldu''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kömür hedeflerini tutturduklarını açıkladı.

Bakan Albayrak: ''Hedef tutturuldu''
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan “2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi” hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez Twitter hesabından "Söz verdik, başardık! 2018’de, 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye" yolunda, cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Milletimize hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

Sönmez'in tweet'ini cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan “2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi” hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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