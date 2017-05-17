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  4. 17 Mayıs 2017 09:46

Benzin ve motorine zam geliyor

Bu geceden itibaren benzine 6 kuruş, motorine 7 kuruş zam geliyor.

Benzin ve motorine zam geliyor
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 18 Mayıs’tan geçerli olmak üzere benzin ve motorinde zam beklendiğini açıkladı. PÜİS’in twitter hesabından yapılan açıklamada, “Benzin grubunda 6 kuruş, motorinde 7 kuruş zam beklenmektedir” açıklamasında bulunuldu.

Benzinin litresi İstanbul Anadolu yakasında 5.08, Avrupa yakasında 5.06, Ankara’da 5.11 ve İzmir’de 5.08 liradan satılıyor.


Motorinin litresi ise İstanbul Anadolu yakasında 4.39, Avrupa yakasında 4.48, Ankara’da 4.43 ve İzmir’de 4.42 liradan satılıyor.

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