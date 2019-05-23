Brent petrol rekora koşuyor

Dün 72,04 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 70,99 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 70,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,90 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte ABD'nin haftalık ham petrol stoklarındaki artış ve ülkenin ham petrol üretiminin rekor seviyede seyretmesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4,7 milyon varil artarak 476,8 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 600 bin varil düşüş göstermesi yönündeydi.

EIA verileri, ayrıca, ABD'nin ham petrol üretiminin günlük ortalama 12,2 milyon varille rekor seviyede seyrettiğini ortaya koydu. EIA, ülkede günlük ortalama ham petrol üretimin bu yıl ortalama 12,45 milyon varil olmasını öngörüyor.

Ayrıca, piyasaların ABD - Çin arasındaki ticaret savaşlarının dünya ekonomilerini olumsuz etkileyerek petrol talebini baskılayacağı yönündeki beklentileri de fiyatların düşüşünde etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,46 ile 70,69 dolar aralığının direnç, 70,00 ile 70,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.