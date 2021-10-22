EPGİS Başkanı'ndan akaryakıt zammı açıklaması

Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt fiyatlarında son dönem karışan hesabın nedenlerine ilişkin açıklama yaptı. Aktaş, küresel enerji krizi ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları fiyat artışlarına gerekçe olarak gösterdi.

Akaryakıt bayilerinin çatı örgütü olan Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Başkanı son dönem zamlarla gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, “Zamlara ne biz ne de istasyonlar karar veriyor. Akaryakıt istasyonlarının değişmeyen cüzi bir kâr marjı bulunuyor. Fiyatlar MED PLATT Genova/Lavera piyasasında günlük açıklanan işlenmiş ürün fiyatları ile o günkü döviz kuruna göre belirleniyor. Rafineri satış fiyatlarına vergi eklenmesinden sonra ise depo satış fiyatları oluşuyor ve böylece vatandaşa sunulan akaryakıtın fiyatları ortaya çıkıyor” dedi.

Devletin eşel mobil sistemini geliştirmemiş olması halinde fiyatlara benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG de litrede 1 lira KDV eklenmek zorunda kalınacağına dikkati çeken Aktaş, “Bu da benzinde fiyatın litrede 11 liraya çıkması demekti” diye konuştu.

Aktaş, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, küresel piyasalarda yaşanan enerji krizinin, enerji türevlerinin tamamında kendini hissettirdiğini aktararak, şöyle devam etti:

OPEC+ ülkelerinin ham petrol fiyatlarını 65-75 dolar bandında tutma isteği ya da başka bir tabir ile bu rakamların altında oluşacak işlemlerin pandemi süresinde yaşadıkları gelir kayıplarını kapatmayacak olması düşüncesi nedeniyle ham petrol fiyatlarının yıl sonunu varil başına 90 dolar civarında kapatmasını bekliyoruz. Doğal olarak bu olası tekrar yükselme, akaryakıt fiyatlarını etkileyecek olup bizlere de bu, zam olarak yansıyabilir.

Küresel enerji piyasalarında rekor kıran fiyatların ekonomilerin salgın sonrası toparlanma çabalarını sekteye uğrattığını ve ithalata bağımlı ülkeler için oluşacak yüksek enerji faturalarının kırılganlıkları artırdığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

Normal şartlarda Türkiye yüzde 52.7 oranı ile benzinden en az vergi alan yedinci ülke konumunda iken halkı akaryakıt zamlarından korumak için geliştirdiği eşel mobil sistemi ile bu oranı sıfıra çekmiştir. Bu oranın şu ana kadar bir yıllık maliyeti de yaklaşık 34 milyar liraya ulaşmıştır. Açıklanan enflasyon etki raporuna göre bu rakamın yıl sonunda yaklaşık 46 milyar lira civarlarına ulaşması beklenmektedir.