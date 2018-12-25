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  2. Ekonomi
  3. 25 Aralık 2018 12:57

Erdoğan müjdeleri sıraladı: Asgari ücret desteği sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasına yönelik müjdeleri art arda sıraladı.

Erdoğan müjdeleri sıraladı: Asgari ücret desteği sürecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, iş dünyasına yönelik önemli mesajlar verdi. 1 Ocak itibari ile elektrik ve doğal gazda yüzde 10 indirim yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam teşviklerine gelecek yıl da devam edileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "2018 de 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğini gelecek yıl 12 ay boyunca vereceğiz" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından notlar:

*İşsizliği 2019'da tek hanelere düşürmeyi planladık, bunu başaracağız 

*Enflasyonu hedeflerimize uygun seviyeye geriletmekte kararlıyız

*Önümüzdeki yıl enflasyonu hedeflerimize uygun seviyeye geriletmekte kararlıyız

*Önümüzdeki dönemde vergi politikalarını gözden geçireceğiz

*Yatırım üretim ve istihdam teşviklerine devam edeceğiz

SİGORTA VE VERGİ GİDERLERİNİ DEVLET ÜSTLENECEK

*İlk kez işe alınacak isçilerin tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek

 *Yıl başından itibaren elektrik fiyatlarında konuttta yüzde 10 indirim yapıyoruz

*Konutlarda ve KOBİ'ler ile ticarethanelerde doğalgazın fiyatında %10 indirime gidiyoruz

BÖLGESEL TEŞVİK BİR YIL UZATILDI

*Bölgesel istihdam teşviki bir yıl uzatıldı

*İşverenlere sağlanan 6 puanlık SGK teşviki devam edecek

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK

*2018 de 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğini gelecek yıl 12 ay boyunca vereceğiz

Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirimErdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim

 

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