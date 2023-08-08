Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine ikinci zam

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, şu açıklamada bulundu:

“5362 sayılı esnaf ve Sanatkârlar Kanunun 62. maddesi gereğince ilimizde 08.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak özel halk otobüsü ücretlerinde fiyat değişikliği yapıldı. Özel halk otobüsü mesleği ile iştigal eden üyelerimizin talepleri doğrultusunda; Birlik Yönetim Kurulumuz konu ile ilgili olarak toplantı yapmış ve yeni fiyat tarifesi onaylanmıştır. En son 24.02.2023 tarihinde tam 7,40 TL, öğrenci 6,40 TL ve nakit (kartsız) 9,00 TL olarak onaylanarak yürürlüğe girmiş ve geçen süre zarfında asgari ücrete yüzde 34 zam yapılmasıyla işçi ve işçilik ücretlerindeki olağanüstü artışlar, araç yedek parçalarında meydana gelen büyük artışlar, araç sigorta ücretlerine aylık otomatik olarak gelen zamlar, MTV ücretlerinin yılda 2 defa alınması ve en son akaryakıt fiyatlarına %100 gelen zamlar gibi artışlar yeni fiyat tarifesine geçmeye zorunlu kılmıştır.



Birlik Yönetim Kurulu toplantısında maliyetler ve vatandaşlarımızın alım gücü gibi çeşitli kriterler göz önüne alınmış, ince eleyip sık dokunarak karar verilmiştir. Buna göre 08.08.2023 tarihinden geçerli olmak üzere tam 12.00TL, öğrenci 10,00 TL ve nakit (kartsız) 15,00 TL olarak onaylanmıştır.”