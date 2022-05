Et fiyatlarına zam gelecek mi? Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama

Kırmızı et fiyatları vatandaşın gündemindeyken önümüzdeki günlerde kırmızı ete tekrar zam geleceğine dair iddialar için Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi.

Et fiyatlarındaki yükseliş son günlerin en çok konuşulan konuları arasındayken, 'et fiyatlarına yeni zam gelecek' iddiaları sonrası Et ve Süt Kurumu'ndan son dakika açıklaması geldi.

ESK'nin Twitter hesabından, et fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

HEM ÜRETİCİYE HEM TÜKETİCİYE ZARAR

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Et fiyatları üzerinde ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri, kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır" denildi.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/d6MQppG3EL — Et ve Süt Kurumu (@etvesutkurumu) May 6, 2022



RAMAZAN AYINDA UCUZ ET SATIŞI YAPILMIŞTI

Kırmızı et fiyatlarına yapılan yüzde 48’lik zammın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazana kadar ucuz etin vatandaşla buluşması için talimat vermişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkan'nın talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını duyurmuştu.