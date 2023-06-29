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Et ve Süt Kurumu'ndan kurbanlık kararı

Et ve Süt Kurumu'ndan kurbanlık kararı
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Kurban pazarlarında satılmayan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak.

Haftalar öncesinden açılan kurban pazarlarında satışlar, bayramın 2. gününde devam ediyor. Pazar günü bayram sona erecek, satılamayan kurbanlıklar ise her yıl olduğu gibi Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Haberi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvanlar için belirlenen bedelleri de paylaştı.

"ERKEN OLACAK AMA DUYURAYIM"
Yumaklı, "Bugün ikinci gün belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım. Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılamaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak" ifadelerini kullandı.

İŞTE KALEM KALEM ÜCRETLER
Yumaklı hayvanlar için belirlenen ücretleri de paylaşıp "Hayvansal üretimimize güç katan yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Etiketler et ve süt kurumu tarım ve orman bakanlığı
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