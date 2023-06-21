Fed Başkanı Powell'dan faiz artışı sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ''Fed Para Politikası Kurulu üyelerinin neredeyse tamamı faizlerin yıl sonuna doğru bir miktar daha yükselmesinin uygun olacağını düşünüyor.'' dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de ABD Temsilciler Meclisi'nde finansal hizmetler komitesinde yapacağı sunumun metni yayımlandı.

Powell, enflasyonu yüzde 2'ye düşürmenin uzun zaman alacağını belirterek, "Fed Para Politikası Kurulu üyelerinin neredeyse tamamı faizlerin yıl sonuna doğru bir miktar daha yükselmesinin uygun olacağını düşünüyor." dedi.

Powell, enflasyonun düşmesi için bir süre ekonomik büyümenin trend altında gerçekleşmesi ve istihdam piyasasının bir miktar zayıflaması gerekeceğini kaydetti.

Powell, ekonominin daha sıkı kredi koşullarından kaynaklanan ters rüzgarlarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, bunun ekonomik faaliyet, işe alımlar ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu, bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Sıkılaşma politikasında ne kadar yol katedildiği, para politikasının ekonomiyi etkilemesindeki belirsiz gecikmeler ve kredi sıkılaştırmasından kaynaklanan potansiyel ters rüzgarlar ışığında faiz oranının geçen hafta yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutulmasına karar verildiğini anımsatan Powell, "Neredeyse tüm FOMC yetkilileri, faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha yükseltilmesinin uygun olacağını düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, gelen verilerin bütünü ve risk dengelerinin yanı sıra bunların ekonomik faaliyet ile enflasyon görünümüne etkilerine göre kararlarını toplantıdan toplantıya almaya devam edeceklerini vurguladı.

"BANKACILIK SİSTEMİ İÇİN ZAYIF NOKTALARI ELE ALACAĞIZ"

Konuşmasının sonunda ABD'de bankacılık sektörünün durumuna da değinen Powell, bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğunu yineledi.

Powell, Silikon Vadisi Bankası da dahil son banka iflaslarının ve bunun sonucunda ortaya çıkan bankacılık stresinin bu büyüklükteki bankalar için uygun kurallara ve denetim uygulamalarına sahip olmanın önemini gösterdiğini vurgulayarak, daha güçlü ve dirençli bir bankacılık sistemi oluşturmak için bu zayıf noktaları ele almaya kararlı olduklarını aktardı.

HAZİRANDA FAİZİ SABİT TUTTU

Fed haziran toplantısında 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tutmuştu.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında bıraktı.

AA