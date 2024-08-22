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Fed faiz indirimi için tarih verdi

Fed faiz indirimi için tarih verdi
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımladığı tutanaklarda, eylül ayında faiz indirimi yapılabileceği belirtildi.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 30-31 Temmuz'da tarihli toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Fed'in politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğu son toplantı, gelecek toplantıda faiz indirim kararının alınabileceğini gösterdi.

Fed personelinin ekonomik tahminlerinde, 2024'ün ikinci yarısındaki büyüme görünümünün büyük ölçüde beklenenden zayıf iş gücü piyasası göstergelerine yanıt olarak gerilediği ifade edildi.

FED YETKİLİLERİNDEN BAZILARI 25 BAZ PUAN DÜŞÜRÜLMASI GÖRÜŞÜNDE

Yetkililerin tamamının federal fon oranı hedef aralığının yüzde 5,25-5,50'de tutulmasını desteklediği vurgulanan tutanaklarda, "Ancak birkaçı, enflasyondaki son gelişmelerin ve işsizlik oranındaki artışların bu toplantıda hedef aralığının 25 baz puan düşürülmesi için makul bir gerekçe oluşturduğunu veya böyle bir kararı destekleyebileceklerini belirtti." bilgisi verildi.

Yetkililerin, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven sağlamak için ek bilgiye ihtiyaç duyulduğunu belirttiği aktarıldı.

Yine de açıklanan verilerin, yetkililerin, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine dair güvenlerini artırdığı düşüncesine işaret edilen tutanaklarda, "Büyük çoğunluk, veriler beklendiği gibi gelmeye devam ederse gelecek toplantıda politikayı gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını gözlemledi." ifadesi kullanıldı.

ENFLASYON RSKLERİ AZALDI

Tutanaklara göre, yetkililerin çoğu, istihdam hedefine yönelik risklerin arttığını belirtti. Çok sayıda yetkili de enflasyon hedefine yönelik risklerin azaldığını kaydetti.

Bazı yetkililerin, iş gücü piyasası koşullarında daha fazla kademeli gevşemenin, daha ciddi bir bozulmaya dönüşme riski taşıdığını belirttiği aktarıldı. Tutanaklarda, "Birçok yetkili, politika kısıtlamalarını çok geç veya çok az azaltmanın ekonomik faaliyeti veya istihdamı gereksiz yere zayıflatma riski taşıyabileceğini belirtti." ifadesine yer verildi.

Tutanaklarda, birkaç yetkilinin de politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın, toplam talepte yeniden canlanma ve enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesi riski taşıyabileceğini belirttiği, enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilecek potansiyel şoklarla ilgili risklere veya enflasyonun şu anda beklenenden daha kalıcı olma olasılığına işaret ettiği kaydedildi.

Fed'in gelecek toplantısı 17-18 Eylül'de yapılacak.

AA

Etiketler FED abd merkez bankası faiz indirimi
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