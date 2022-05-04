Fed faiz kararını açıklıyor: Piyasalar allak bullak!

Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Fed toplantısı öncesinde dolar endeksi 20 yılın zirvesine yükselirken, altın fiyatları sert düştü. Dolar/TL ise 14.82 seviyesinde.

Yaklaşık 2 yıllık pandemi sürecinde uygulanan gevşek para politikası dünyada enflasyonu artırdı. Buna bir de Ukrayna savaşına dair riskler eklendi. Bu nedenle gündemin en üst sırasında Fed'in faiz kararı var.

3 YIL SONRA İLK KEZ FAİZ ARTIŞINA GİTMİŞTİ

Banka Mart ayında politika faizini 25 baz puan yükseltmiş, 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmişti. Bu kez en az 50 baz puanlık bir artış masada. Uzmanlara göre, 75 ya da 100 baz puanlık bir artış da sürpriz olmayacak.

"YÜZDE 2'LİK ENFLASYONA DÖNMEK İÇİN TÜM ARAÇLARI KULLANACAĞIZ"

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Yüzde 2'lik enflasyona geri gelmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız" ifadesini kullanmıştı. Fed'in sıkı para politikası uygulaması, sıcak paranın dolara ya da faize yönelmesine neden olurken, özellikle gelişmekte olan ülkeleri etkileyebiliyor.

DOLAR DEĞER KAZANDI

Bankanın faiz kararı öncesi dolar dünyada değer kazandı. Dolar endeksi 104 puan civarına gelerek yaklaşık 20 yılın zirvesine çıktı. Ons altın ise sert geriledi. 1850 dolar civarına gerileyen ons altın 2 buçuk ayın en düşük seviyesini gördü.

Türkiye'de bayram tatili nedeniyle piyasalar kapalı. Uluslararası piyasalardaki dolar 14.82 lira seviyesindeyken, gram altın 880 lira civarına indi.