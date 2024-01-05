Fed'in yeni yılda faiz indirimi ne zaman başlayacak?

Fed'in, bu yıl faiz indirimine ne zaman başlayacağı merak konusu olurken uzmanlardan bu konuya ilşkin yorumlar geldi.

Fed, bu yıl faiz indirimine başlama niyetinde olduğunun sinyalini açıkça verdi. Öte yandan işsizlikte keskin bir artışa neden olmadan enflasyonu yenmenin eşiğinde, geçen yılın son istihdam verisi de bugün belli olacak.

Fed Başkanı Jerome Powell geçen ay enflasyon yüzde 2'ye ulaşana kadar faiz indirimini beklemenin "çok geç olacağını" söyledi. Ancak ilk faiz indiriminin zamanlaması ve bu yıl ne kadar indirim olacağı, işlerin karıştığı nokta oldu.

Yetkililer, Aralık ayında yayınlanan son ekonomik tahminlerine göre 2024 için üç faiz indirimi öngörüyorlardı , ancak piyasalar Mart ayından itibaren bu miktarın iki katını fiyatlıyor.

2024 yılında ekonominin gidişatı ne olursa olsun, bu, dünyanın en güçlü merkez bankası için kritik bir yıl olacak.

Yatırımcılar ve Fed, ABD ekonomisinin gidişatına göre 2024'te faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği konusunda hemfikir. İşe alım, büyüme ve enflasyon geçen yıl kademeli olarak yavaşladı ve bu istikrarlı yavaşlamanın devam etmesi bekleniyor.

Ekonomistlere göre, 2024'te enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azalabilir ve enflasyon yüzde 2'ye doğru belirli bir yolda ilerlerse Fed'in ekonomiyi sağlam tutmaya odaklanmasına olanak tanıyabilir.

Goldman Sachs ekonomistleri faiz indirimlerinin Mart ayında başlamasını ve bunu yıl içinde iki faiz indiriminin daha izlemesini bekliyor. Bank of America da Mart ayından itibaren faiz indirimleri öngörüyor. JPMorgan'ın ABD'li baş ekonomisti Michael Feroli, Haziran ayından itibaren bu yıl beş çeyrek puanlık faiz indirimi öngörüyor.