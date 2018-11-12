Borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Eylül 2018 Raporu yayımlandı.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Eylül 2018’de yüzde 18 artarak 660 bine yükseldi.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, Ocak-Eylül 2018’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 1,1 milyon kişi oldu.

660 BİN KİŞİ YASAL TAKİPTE

Yılın 9 ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 619 bin oldu.