Dolar ve Euro'dan yeni rekor; Dolar/TL 5,39, Euro/TL 6,19 TL

Cuma günkü işlemlerde 5.11'in üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL kuru, Temmuz ayı Türkiye enflasyon verisi sonrasında bir miktar gerilemişti.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında düşüşünü sürdüren kur, haftayı 5.08'li seviyelerde tamamlamıştı.

Türkiye'de enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 15.85 ve aylık yüzde 0.55 ile beklenenden iyi geldi. Öte yandan yine Cuma günü açıklanan ABD Temmuz ayı istihdam verisi 157 binlik artışla 193 binlik beklentiyi yakalayamadı.

YENİ REKOR

Dolar/TL kuru, Pazartesi günü erken işlemlerde 5,1167'den işlem gördü, ilerleyen saatlerde yükselişi hızlandırdı ve %1.5'in üzerinde artışla 5.19 seviyesini de aştı. Akşam saatlerinde kur tekrar yükselişe geçti ve 5.2462 seviyesine çıktı. Türk Lirası hem dolar hem de euro karşısında günlük yüzde 3'ten fazla değer kaybına uğradı.

Euro/TL de 6.1917 seviyesini görerek rekor tazeledi. dolar akşamın ilk saatlerinde 5,28'i görürken 23.30 sıralarında 5,3927'e çıkarken 23.45'te 5,3575'e indi.

TEB/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte TL'deki değer kaybına dair "Türk lirası’nın bu performansını ABD-Türkiye ikili ilişkilerindeki haber akışı ve İran yaptırımlarının yarın yürürlüğe girecek olması kadar, 100-günlük eylem planında kamu harcamalarının azaltılması konusunda somut bir gelişme olmamasına bağlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"HAREKET SÜREBİLİR"

Stratejist Cüneyt Paksoy Bloomberg HT'ye kurdaki hareketin devam edebileceğini söyledi. Paksoy "enflasyondaki yükselme eğilimi, risk priminin yükselmesi, 10 yıllık tahvilde rekor kırılması, yabancı algısının negatif seyretmesi, dolar endeksinin seyridolar üzerinde kriter ama yükselişi tetikleyen yegane etki ABD ile olan iletişim" dedi.

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Doların ardından altın fiyatları da uçuşa geçti