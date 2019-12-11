Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararını açıkladı

Amerika ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed, faizleri değiştirmeyerek 1.75-1.50 seviyesinde sabit bıraktı.
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yaptığı toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Temmuz ayından bu yana 3 kez faiz indiren Fed bu kez faizleri değiştirmedi ve 1,50 - 1,75 aralığında sabit tuttu. Aşkın rezervlerdeki faiz de 1.55'te kaldı.
"Belirsizlikler" kelimesini karar metninden çıkaran Fed, mevcut para politikasının 2020 boyunca korunacağı belirtilirken faizlerin büyümeyi desteklemek için uygun olduğunu belirtti. Dolar/TL karar sonrası yatay seyretti ve 5.81 etrafında dalgalanmayı sürdürüyor.
Fed'in karar metninde iş gücünü piyasasının güçlü olduğu, ekonominin olumlu büyüdüğü kaydedildi ve küresel gelişmeler ile zayıf enflasyonun izleneceğine vurgu yapıldı.
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