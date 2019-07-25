Faiz kararı sonrası dolarda son durum

Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu faizi 4,25 puan indirerek yüzde 19,75'e çekti.

Bankalararası piyasada dolar/TL kritik karar sonrasında 5,71'den 5,77 seviyesine kadar yükseldi. Tepki yükselişinin ardından bu düzeyde tutunamayan kur, karar öncesi seviyesinin de altına geriledi. Dolar kuru şu sıralar 5,70'in altında seyrediyor.

Karar öncesi 6,36 civarında hareket eden Euro/TL ise 6,43 seviyesine yaklaştı. Kur ardından 6,35 seviyesinde dengelendi.

Ekonomistler Merkez'den 2-3 puan civarında bir faiz indirim bekliyordu.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlarda 5,6550'nin destek konumuna geleceğini belirten analistler, 5,7550'nin ise direnç olarak izleneceğini belirtliyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYORDU

Reuters’ın 25 kurumun katılımıyla yaptığı ankette oluşan medyana göre halihazırda %24 seviyesinde olan politika faizinin Temmuz’da %21.5 seviyesine çekilmesi, yılsonunda ise 600 baz puan düşüşle %18 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Temmuz için beklentiler %19-23 yani 100-500 baz puan indirim aralığında şekilleniyor.

Analistler TCMB’nin 400 baz puanın üzerinde bir faiz indirimi yapmasının kurda bozulmaya neden olabileceğini belirtiyorlar.

Gözler Merkez Bankası'na çevrildi ! Dolar yükselecek mi ?